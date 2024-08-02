Электроподстанция загорелась после атаки беспилотников в российском регионе

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае. Об этом сообщает издание Baza.
По их данным, нападение беспилотников в Тихорецке произошло в ночь на 2 августа. В результате атаки энергообъект загорелся, огонь охватил обмотку трансформатора.
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Отмечается, что повреждения получили четыре выключателя. Работа подстанции при этом не нарушилась, на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.
Ранее в крымском городе Керчь загорелись сразу четыре энергетические подстанции. Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково. В связи с этим около 53 тысяч человек остались без света.