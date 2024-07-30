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18:22, 30 июля 2024Россия

Сразу четыре энергоподстанции загорелись в российском городе

Mash: в Керчи загорелись сразу четыре энергоподстанции

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сразу четыре энергетические подстанции загорелись в крымском городе Керчь. О пожарах сообщает Telegram-канал Mash.

Огонь охватил энергообъекты в районе 450 квартала, горы Митридат, а также сел Осовины и Бондаренково. В связи с этим около 53 тысяч человек остались без света.

В одном из населенных пунктов на востоке Крыма произошло отключение водоснабжения. По данным Mash, одной из вероятных причин происшествий может быть диверсия.

Ранее жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.

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      Никита Абрамов
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