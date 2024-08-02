Еще один российский самолет совершил аварийную посадку из-за проблемы с двигателем

Самолет Utair совершил аварийную посадку в Астрахани из-за проблемы с двигателем

Самолет российской авиакомпании Utair, летевший из Еревана в Москву, совершил аварийную посадку из-за проблемы с двигателем. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что во время полета сработала индикация датчика одного из двигателей, и командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Астрахани. Там лайнер проходит дополнительную техническую проверку. По данным источника, на борту находилось 240 пассажиров. За ними Utair направила другие самолеты, которые довезут их до места назначения.

1 августа у еще одного воздушного судна российской авиакомпании во время полета возникла проблема с двигателем. Ему пришлось вернуться в аэропорт вылета в турецкой Анталье.