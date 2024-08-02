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14:31, 2 августа 2024Путешествия

У летевшего из Турции российского самолета с 145 пассажирами отказал двигатель

Летевший из Турции российский самолет вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Самолет российской авиакомпании, летевший из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, через четыре минуты после взлета на высоте 2,6 тысячи метров произошло падение оборотов левого двигателя с последующим восстановлением. Через 15 секунд двигатель выключился, а на дисплее у пилотов загорелся соответствующий индикатор.

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Экипаж доложил о ситуации диспетчерам, воздушное судно вернулось в авиагавань и благополучно приземлилось. Никто из 145 пассажиров рейса не пострадал.

После посадки специалисты осмотрели лайнер и не выявили никаких повреждений. Самолет отстранили от полетов, сейчас он находится в Турции. Всех путешественников отправили другими рейсами в Москву, а оттуда — в Санкт-Петербург.

В конце июля у самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Он благополучно приземлился в аэропорту Астрахани.

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      Алина Черненко
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