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16:22, 2 августа 2024Мир

Франция призвала своих граждан покинуть Иран

МИД Франции призвал своих граждан как можно скорее покинуть Иран

Фото: Asgaripour / WANA / Reuters

МИД Франции призвал своих гражданам как можно скорее покинуть Иран на фоне повышенных рисков эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

«В связи с напряженностью и риском эскалации на Ближнем Востоке всем гражданам Франции, которые находятся в Иране, настоятельно рекомендуется покинуть страну как можно скорее», — отметило внешнеполитическое ведомство.

Также в заявлении добавили, что французам некоторое время нужно воздерживаться от поездок в Иран.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США отправят на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю в защите от Ирана.

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      Дарья Устьянцева
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