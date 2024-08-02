Франция призвала своих граждан покинуть Иран

МИД Франции призвал своих граждан как можно скорее покинуть Иран

МИД Франции призвал своих гражданам как можно скорее покинуть Иран на фоне повышенных рисков эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

«В связи с напряженностью и риском эскалации на Ближнем Востоке всем гражданам Франции, которые находятся в Иране, настоятельно рекомендуется покинуть страну как можно скорее», — отметило внешнеполитическое ведомство.

Также в заявлении добавили, что французам некоторое время нужно воздерживаться от поездок в Иран.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США отправят на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю в защите от Ирана.