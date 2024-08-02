Франция призвала своих граждан покинуть Иран

МИД Франции призвал своих гражданам как можно скорее покинуть Иран на фоне повышенных рисков эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.
«В связи с напряженностью и риском эскалации на Ближнем Востоке всем гражданам Франции, которые находятся в Иране, настоятельно рекомендуется покинуть страну как можно скорее», — отметило внешнеполитическое ведомство.
Также в заявлении добавили, что французам некоторое время нужно воздерживаться от поездок в Иран.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США отправят на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю в защите от Ирана.