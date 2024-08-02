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14:01, 2 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за съемку военных объектов по заданию СБУ

Жителя Нижегородской области задержали за съемку военных объектов по заданию СБУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за съемку военных объектов по заданию иностранных кураторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным ФСБ, задержанный, используя мессенджер Telegram, установил контакт с иностранной организацией, которая используется Службой безопасности Украины (СБУ) для направленной против безопасности России деятельности. Затем, по заданию куратора, он снимал на видео войска, части, объекты военно-промышленного комплекса, а также здания органов государственной власти.

Кроме того, он же распространял на территории региона листовки, призывающие вступить в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение. Все расклеенные листовки мужчина фотографировал и отправлял координатору.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о государственной измене, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Во время обысков по месту его жительства силовики изъяли электронные носители информации, денежные средства в различных валютах, а также документы, оформляемые для выезда на территорию Украины.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех жителей Ростова-на-Дону, которые обеспечивали работу мошеннических кол-центров с Украины.

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