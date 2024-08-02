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17:27, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Лебедева призвали привлечь к ответственности из-за слов о теракте в Беслане

Совет осетин обратился в Генпрокуратуру из-за слов Лебедева о теракте в Беслане

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет (СК) с призывом привлечь к ответственности дизайнера и блогера Артемия Лебедева из-за его слов о теракте в Беслане в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Движение обвинило Лебедева в оскорблении чувств пострадавших в бесланском теракте. «Высший совет осетин» направил в прокуратуру и СК заявление о лишении его госнаград и попросил привлечь его к ответственности.

В беседе с Дудем дизайнер заявил, что представители общественной организации «Матери Беслана» «раздувают уже давно неактуальную тему». В ответ журналист предложил Лебедеву поставить себя на место родителей, которые лишились детей в результате теракта, однако блогер не захотел проецировать это на свою семью.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина захотела подать в суд на Лебедева и Дудя после выхода интервью блогера на канале журналиста.

Интервью Лебедева с Дудем длительностью больше трех часов было опубликовано на YouTube 1 августа. За день видео набрало более шести миллионов просмотров. В разговоре блогеры обсудили в том числе деятельность Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и Мизулиной в частности. Блогер назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом».

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      Олег Давыдов
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