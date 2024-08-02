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09:37, 2 августа 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского опроверг заявления о своей растущей власти

Глава офиса Зеленского Ермак опроверг заявления о своей растущей власти

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопреки опасениям западных партнеров страны, он лишь координирует поручаемые ему процессы в государстве, а не руководит ими. Его слова передает агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, некоторые международные союзники Украины обеспокоены растущим влиянием Ермака, который стал единственным «привратником» Зеленского, напрямую участвующим во всем от внешней политики до военного планирования.

По словам самого Ермака, он лишь руководит вверенными ему процессами, а Зеленский всегда принимает решения сам. При этом он прислушивается к Ермаку, потому как тот «умеет добиваться результатов».

Также агентство отмечает, глава офиса президента имеет отношение к смещению значимых политических фигур в стране. Среди них упоминаются экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Ранее на Западе испугались влияния Ермака. Отмечается, что он обладает большими полномочиями, чем его предшественниками.

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      Илья Таксюр
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