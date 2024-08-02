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08:52, 2 августа 2024Мир

На Западе испугались влияния главы офиса Зеленского

Bloomberg: союзники Украины встревожены властью главы офиса Зеленского Ермака
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием Андрея Ермака — главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что международные партнеры все больше обеспокоены влиянием 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, на принятие решений украинских властей. Авторы отмечают, что он стал единственным посредником между Зеленским и Украиной.

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Кроме того, Ермак обладает большими полномочиями, чем его предшественниками. Он служил ключевой фигурой при замене генералов, формировании цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными и при решении других важных вопросов.

«Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два», — заключили журналисты.

Ранее сообщалось, что Ермак участвовал в коррупционной схеме по приобретению земли в Одесской области на границе с Румынией. Об этом написало издание Hromadske.

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      Марина Совина
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