На Западе испугались влияния главы офиса Зеленского

Bloomberg: союзники Украины встревожены властью главы офиса Зеленского Ермака

Союзники Украины встревожены чрезмерным влиянием Андрея Ермака — главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом передает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что международные партнеры все больше обеспокоены влиянием 52-летнего Ермака, бывшего кинопродюсера, на принятие решений украинских властей. Авторы отмечают, что он стал единственным посредником между Зеленским и Украиной.

Кроме того, Ермак обладает большими полномочиями, чем его предшественниками. Он служил ключевой фигурой при замене генералов, формировании цепочек поставок оружия, надзоре за обменом пленными и при решении других важных вопросов.

«Данная динамика привела к распространению среди украинцев шутки про главу администрации: он не номер один, но и не номер два», — заключили журналисты.

Ранее сообщалось, что Ермак участвовал в коррупционной схеме по приобретению земли в Одесской области на границе с Румынией. Об этом написало издание Hromadske.