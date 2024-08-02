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16:43, 2 августа 2024Бывший СССР

Глава ОС ВСУ рассказал о потребностях украинской армии

Глава ОС ВСУ Гнатов: украинской армии не хватает подготовленных военных

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украинской армии не хватает подготовленных военных. Об этом заявил командующий объединенными силами (ОС; группировки войск, задействованные в проведении конкретных боевых операций) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов в интервью изданию «Главком».

«Вооруженным силам нужны на фронте средства противовоздушной обороны, высокоточное оружие. Конечно, нужны и подготовленные люди, которые приходят на доукомплектование подразделений. Выделить самый нужный аспект, пожалуй, невозможно», — рассказал он.

Глава ОС также признал, что ВСУ страдают от недоработок в сфере подготовки военнослужащих. По его словам, руководство украинской армии пытается исправить эту ситуацию.

Кроме того, Гнатов подчеркнул, что российские войска обладают серьезным численным превосходством над украинской армией. Он добавил, что сейчас Москва перехватила инициативу на фронте.

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      Александр Курбатов
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