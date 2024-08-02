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20:27, 2 августа 2024Мир

США усилят военный контингент на Ближнем Востоке

Министр обороны США Остин возглавит развертывание контингента на Ближнем Востоке
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Craig Hudson / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит развертывание дополнительного американского военного контингента на Ближнем Востоке. Об этом рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, который доступен на сайте ведомства.

«Министр будет руководить предстоящими действиями по перегруппировке сил с целью усиления защиты вооруженных сил США по всему региону для оказания усиленной поддержки обороне Израиля и гарантии готовности США ответить на развивающийся кризис», — рассказала она.

При этом представитель ведомства отметила, что это будет означать увеличение персонала, однако точного решения о размере военного контингента пока нет.

Ранее сообщалось, что США планируют отправить на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю. Отмечается, что такие меры было решено принять для повышения боеготовности и защиты американских войск и войск союзников США от возможных атак со стороны Ирана.

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      Лина Пивоварова
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