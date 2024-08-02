США усилят военный контингент на Ближнем Востоке

Министр обороны США Остин возглавит развертывание контингента на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит развертывание дополнительного американского военного контингента на Ближнем Востоке. Об этом рассказала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, который доступен на сайте ведомства.

«Министр будет руководить предстоящими действиями по перегруппировке сил с целью усиления защиты вооруженных сил США по всему региону для оказания усиленной поддержки обороне Израиля и гарантии готовности США ответить на развивающийся кризис», — рассказала она.

При этом представитель ведомства отметила, что это будет означать увеличение персонала, однако точного решения о размере военного контингента пока нет.

Ранее сообщалось, что США планируют отправить на Ближний Восток больше военных самолетов для помощи Израилю. Отмечается, что такие меры было решено принять для повышения боеготовности и защиты американских войск и войск союзников США от возможных атак со стороны Ирана.