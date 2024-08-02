Глава российского региона обратился к жителям с просьбой о помощи семьям бойцов СВО

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям региона с просьбой о помощи. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Babr Mash.
Из-за обильных ливней в ряде населенных пунктов республики затопило улицы.
Цыденов попросил волонтеров и других жителей помочь ликвидировать последствия непогоды. «Помогать грязь, ил собирать, вывозить», — пояснил он. Среди понесших ущерб вследствие осадков есть и семьи участников спецоперации, подчеркнул глава Бурятии.
Ранее была раскрыта схема мошенничества с поддержкой участников спецоперации. Аферисты убеждали россиян сделать пожертвование для помощи фронту, а в итоге с их счетов списывались все деньги.