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11:16, 2 августа 2024Россия

Глава российского региона обратился к жителям с просьбой о помощи семьям бойцов СВО

Глава Бурятии попросил жителей помочь с ликвидацией последствий потопов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям региона с просьбой о помощи. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал Babr Mash.

Из-за обильных ливней в ряде населенных пунктов республики затопило улицы.

Цыденов попросил волонтеров и других жителей помочь ликвидировать последствия непогоды. «Помогать грязь, ил собирать, вывозить», — пояснил он. Среди понесших ущерб вследствие осадков есть и семьи участников спецоперации, подчеркнул глава Бурятии.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с поддержкой участников спецоперации. Аферисты убеждали россиян сделать пожертвование для помощи фронту, а в итоге с их счетов списывались все деньги.

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      Алан Босиков
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