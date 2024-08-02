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13:16, 2 августа 2024Россия

Губернатор Севастополя связал удары ВСУ по городу с православными праздниками

Глава Севастополя Развожаев: ВСУ целятся ракетами в мирные объекты города

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизируют удары по Севастополю ракетами в праздники и целятся в мирные объекты города. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, предыдущий удар ВСУ нанесли в праздник Троицы, а последний удар — в Ильин день. Он связал наносимые Украиной удары с ненавистью, которая «разбирает» ВСУ «преимущественно на православные праздники».

«Цели у них отнюдь не военные: в прошлый раз был пляж, в этот — спальный микрорайон, где рядом расположена крупнейшая детская больница», — написал в блоге глава региона.

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Развожаев добавил, что действия ВСУ говорят о том, что «фашистскую гадину нужно додавливать».

Часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на жилой квартал города в ночь на 2 августа. Это произошло во время отражения массированной атаки на Крым, предпринятой украинскими войсками.

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      Марк Леонов
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