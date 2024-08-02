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08:30, 2 августа 2024Россия

Часть американской ракеты ATACMS упала на жилой дом Севастополя. Она пробила крышу девятиэтажки

Развожаев заявил о падении части ракеты ATACMS на дом в Севастополе

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 2 августа российские военные отразили массированную атаку на город. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей не подходить к обломкам и частям сбитых ракет.

Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

Развожаев сообщил, что российские военные сбили над Севастополем больше четырех воздушных целей. Он добавил, что согласно предварительной информации, они были начинены поражающими металлическими элементами.

Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома

Михаил Развожаевгубернатор Севастополя

Позже губернатор добавил, что суббоеприпасы от сбитой американской ракеты ATACMS упали на проспекте Генерала Острякова. Дорогу частично оцепили в районе дома 242, корпус 2. Развожаев допустил, что часть сбитой ракеты могут уничтожить на месте.

Часть американской ракеты пробила крышу дома

По словам Развожаева, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома. Она застряла на техническом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет. «На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», — уточнил губернатор города.

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В ночь на 2 августа в Севастополе объявили баллистическую угрозу. «Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!» — призвал Развожаев.

ВСУ уже атаковали Севастополь ракетами ATACMS

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхали много людей. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

153
человека

пострадали при атаке ВСУ на пляж Учкуевка

Позже Развожаев допустил, что город может снова подвергнуться удару ВСУ. По его мнению, еще одна попытка атаки реальна, поскольку «украинский режим потерял всякие берега».

Спецоперация России на Украине

Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса.

В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится. Целью украинских военных останется разоружение Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидация идеологии неонацизма.

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      Марина Совина
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