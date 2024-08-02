Часть американской ракеты ATACMS упала на жилой дом Севастополя. Она пробила крышу девятиэтажки

Развожаев заявил о падении части ракеты ATACMS на дом в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 2 августа российские военные отразили массированную атаку на город. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал жителей не подходить к обломкам и частям сбитых ракет.

Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

Развожаев сообщил, что российские военные сбили над Севастополем больше четырех воздушных целей. Он добавил, что согласно предварительной информации, они были начинены поражающими металлическими элементами.

Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Позже губернатор добавил, что суббоеприпасы от сбитой американской ракеты ATACMS упали на проспекте Генерала Острякова. Дорогу частично оцепили в районе дома 242, корпус 2. Развожаев допустил, что часть сбитой ракеты могут уничтожить на месте.

Часть американской ракеты пробила крышу дома

По словам Развожаева, фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома. Она застряла на техническом этаже. Пострадавших в результате происшествия нет. «На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в место временного размещения», — уточнил губернатор города.

В ночь на 2 августа в Севастополе объявили баллистическую угрозу. «Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!» — призвал Развожаев.

ВСУ уже атаковали Севастополь ракетами ATACMS

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхали много людей. По последним данным, пострадали 153 человека, четверых спасти не удалось.

153 человека пострадали при атаке ВСУ на пляж Учкуевка

Позже Развожаев допустил, что город может снова подвергнуться удару ВСУ. По его мнению, еще одна попытка атаки реальна, поскольку «украинский режим потерял всякие берега».