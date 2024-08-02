В Севастополе назвали способ уничтожить часть сбитой ракеты ATACMS

Развожаев допустил, что часть сбитой в Севастополе ATACMS уничтожат на месте

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как в городе могут уничтожить часть сбитой ракеты ATACMS, которая остается на проспекте Генерала Острякова вместе со множеством суббоеприпасами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев назвал способ уничтожить часть сбитой ракеты ATACMS и допустил, что это произойдет на месте.

«Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома», — написал он.

Губернатор Севастополя добавил, что из-за необходимости уборки суббоеприпасов проспект Генерала Острякова и дорогу-дублер перекроют для транспорта примерно до 12:00. Общественный транспорт запустят по временной схеме.

Ранее Развожаев заявил, что суббоеприпасы от сбитой ракеты ATACMS упали на проспекте Генерала Острякова. Часть улицы оцепили.