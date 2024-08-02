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18:17, 2 августа 2024Культура

Хабенский решил ликвидировать свой продюсерский центр

Константин Хабенский закрыл свой продюсерский центр из-за убытков

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Актер и режиссер Константин Хабенский решил ликвидировать свой продюсерский центр. Об этом сообщает «Газета.Ru».

ООО «Продюсерский центр Константина Хабенского» проходит процедуру ликвидации с мая 2024 года. По данным издания, причиной закрытия могли стать убытки предприятия. За 2020 год компания ушла в минус на 45 тысяч рублей, в 2021-м — на 63 тысячи рублей, в 2022-м — на 60 тысяч рублей, а в 2023-м — на восемь тысяч рублей. Официально деятельностью компании значатся «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ», однако список реализованных проектов центра в открытых источниках отсутствует.

Константин Хабенский дебютировал в кино в 1994 году и снялся более чем в 130 картинах. В 2018 году Константин Хабенский представил режиссерский дебют «Собибор», где сыграл главную роль. В 2021 году был назначен художественным руководителем и директором Московского Художественного театра имени А.П. Чехова. Ранее Хабенский заявил, что планирует вернуться к съемкам в новых проектах в 2024 году.

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      Андрей Шеньшаков
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