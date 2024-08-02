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13:37, 2 августа 2024Мир

Харрис назвала себя президентом США

Fox News: Харрис оговорилась и назвала себя президентом США

Фото: Aaron Schwartz / CNP / Globallookpress.com

Вице-президент США Камала Харрис назвала себя президентом в ходе церемонии прощания с членом Палаты представителей Конгресса Шейлой Джексон Ли. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Это была Шейла Джексон Ли, чей законопроект сделал 19 июня [День освобождения рабов] федеральным праздником. Как сенатор Соединенных Штатов, я с гордостью выступила его соавтором. И потом, будучи президентом, то есть вице-президентом», — оговорилась политик.

12 июля президент США Джо Байден оговорился на саммите НАТО и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово. Потом американский лидер понял свою ошибку и заверил публику, что он намерен «победить президента Путина».

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      Максим Габриелян
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