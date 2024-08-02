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07:15, 2 августа 2024Россия

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли семь детей и восемь взрослых

МЧС: Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, в том числе 7 детей

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Нижнем Тагиле из-под завалов обрушившегося после взрыва газа жилого дома спасли 15 человек: семь детей и восемь взрослых. Об этом сообщили в МЧС России.

«Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. В Нижнем Тагиле на месте происшествия 24 раза психологи МЧС России оказали помощь, 60 обращений поступило на телефон горячей линии», — заявили в ведомстве.

С места разбора завалов было вывезено более 400 тонн строительного мусора. В поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Жертвами происшествия стали четыре человека.

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      Марина Совина
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