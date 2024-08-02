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03:56, 2 августа 2024Россия

Спасатели извлекли тело четвертого погибшего из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

МЧС: из-под завалов дома в Нижнем Тагиле извлекли тело еще одного погибшего

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося после взрыва газа, извлекли тело четвертого погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Там также рассказали, что из-под завалов спасли мужчину. До этого сотрудники извлекли женщину, она осталась жива после обрушения.

Ранее в оперативных службах сообщали, что под завалами могут находиться три человека. Работы на месте обрушения будут вестись всю ночь. По информации источника, пострадали 13 человек, из них семеро детей.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. На тот момент сообщалось, что жертвами происшествия стали два человека, позднее в МЧС заявили об обнаружении третьего тела.

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      Марина Совина
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