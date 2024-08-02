Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 2 августа 2024Из жизни

Из тела мужчины извлекли живого 66-сантиметрового угря и застрявший в заднем проходе лимон

Во Вьетнаме в теле мужчины нашли живого угря и целый лимон

Фото: Idhad Zakaria / Antara Foto / Reuters

Во Вьетнаме в теле мужчины, жаловавшегося на спазмы живота, нашли живого 66-сантиметрового угря и целый лимон. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местное издание.

31-летний индиец обратился в больницу из-за болей в животе. Чтобы понять их причину, врачи сделали рентген и обнаружили на снимках угря. Он пытался выбраться из тела мужчины, поэтому начал грызть толстую кишку, что и вызвало боль. Сначала медики пытались извлечь угря через анус пациента с помощью зонда, но не смогли это сделать. Оказалось, что в его заднем проходе находился лимон, мешавший проведению операции.

Хирургам пришлось разрезать брюшную полость мужчины, чтобы достать морское существо. После они извлекли лимон. Несмотря на все усилия хирургов, мужчине придется до конца жизни пользоваться калоприемником для стомы.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Заместитель директора ханойской больницы, где проходила операция, отметил, что местные врачи извлекали из анусов пациентов много необычных вещей, но живое существо — впервые. Он предупредил, что угри слишком опасны, чтобы вводить их в задний проход ради получения удовольствия.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш врачи провели операцию по извлечению бутылочной тыквы из заднего прохода пациента. Он отказался объяснять, каким образом тыква оказалась в его прямой кишке.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Родина о вас никогда не забывала». Путин встретил в аэропорту вернувшихся по обмену россиян

      Белый дом прокомментировал сделку со следствием обвиняемых в теракте 11 сентября

      Из тела мужчины извлекли живого 66-сантиметрового угря и застрявший в заднем проходе лимон

      Экс-аналитик ЦРУ оценил плоды сдержанных переговоров США и России после обмена

      У украинских семей в странах Европы отобрали 430 детей

      Россиянам напомнили о возможности завещать цифровые рубли

      Эксперт рассказал об увеличении зарплат для нескольких профессий

      Число погибших при взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле увеличилось

      Над Севастополем сбили несколько воздушных целей

      В России захотели обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше