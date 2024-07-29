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02:00, 29 июля 2024Из жизни

Врачи извлекли 40-сантиметровую тыкву из заднего прохода пациента

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В индийском штате Мадхья-Прадеш врачи провели операцию по извлечению бутылочной тыквы из заднего прохода пациента. Об этом сообщается на сайте телеканала India TV News.

60-летнего пациента в критическом состоянии доставили в больницу округа Чхатарпур в субботу, 20 июля. Мужчина жаловался на нестерпимую боль в животе. Рентгеновский снимок показал, что в его прямой кишке находится бутылочная тыква длиной 40 сантиметров. Огромный инородный объект привел к многочисленным разрывам кишечника.

Состояние пациента продолжало ухудшаться, поэтому врачи приняли решение провести экстренную операцию. Чтобы извлечь тыкву и спасти ему жизнь, хирургам понадобилось два часа.

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Мужчина отказался объяснять, каким образом тыква попала в прямую кишку. Врачи подозревают, что у пациента могут быть психиатрические проблемы, но пока не смогли это подтвердить.

Ранее сообщалось, что Комиссия США по безопасности потребительских товаров составила список инородных предметов, извлеченных врачами из пациентов за год. Из задних проходов пациентов медикам пришлось доставать пивные бутылки, бильярдные шары, разводные ключи, ершики для унитаза, осколки ламп и многое другое.

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      Алиса Дмитриева
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