В США составили список извлеченных из пациентов за год инородных предметов

В США опубликовали перечень инородных предметов, которые врачи достали из пациентов

Комиссия США по безопасности потребительских товаров составила список инородных предметов, извлеченных врачами из пациентов в 2022 году. Перечень предметов с указанием отверстий, из которых их достали, опубликовало Defection.

По традиции журналисты упорядочили список по частям тела, из которых вещи были извлечены, а некоторые случаи снабдили комментариями пациентов, ставших жертвами собственной беспечности или любопытства.

Один из них засунул в одно ухо сразу две «капельки» беспроводных наушников. Другой перепутал клей с ушными каплями и залил им слуховое отверстие. Еще один американец вставил себе в ухо запонку, причем до обращения к врачу он пытался извлечь ее при помощи ножа, но потерпел неудачу.

Пациент, из носа которого врачи извлекли магнит, признался, что решил понюхать его, и случайно затянул в ноздрю. Еще одна женщина засунула в нос красную лампочку, чтобы разыграть брата, но достать ее самостоятельно не смогла.

Из глотки одного из пациентов пришлось извлекать канцелярскую кнопку, державшую оконную занавеску. Мужчина рассказал, что он глубоко вдохнул и каким-то образом проглотил ее. К врачам также обратился нумизмат с застрявшей в горле монетой.

Из пенисов жителей США врачи извлекали ключи, карандаши, зубчики расчески, силиконовые трубки, кусочки мыла и USB-кабели. Во влагалищах американок были найдены монеты, винты, чашки, мячи для гольфа, баночки от косметики, а одна женщина поместила туда фонарик и удивилась, когда он застрял.

Из задних проходов пациентов медикам пришлось доставать не только застрявшие секс-игрушки, пластиковые бутылки с шампунем, пивные бутылки и бильярдные шары. Один американец уверял, что лейка от душа оказалась у него в прямой кишке, когда он поскользнулся в ванной и упал на нее задом. Другой утверждал, что «играл с банкой спрея», и она каким-то образом оказалась у него в заднем проходе. Из прямой кишки еще одного пациента достали две покерные фишки, которые оказались там, как утверждал американец, из-за пари с приятелями. Также медикам пришлось извлекать разводные ключи, ершики для унитаза и осколки ламп.

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