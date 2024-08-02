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17:26, 2 августа 2024Мир

Израильским министрам на случай войны выдали спутниковые телефоны

Ynet: израильским министрам выдали спутниковые телефоны на случай начала войны

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Израильским министрам выдали спутниковые телефоны на случай начала войны и отсутствия сотовой связи. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

«Министрам в правительстве — и не только членам кабинета — были розданы спутниковые телефоны в связи с возможными атаками Ирана по стране», — утверждается в публикации.

По данным портала, израильское правительство стремится «сделать все возможное», чтобы обеспечить бесперебойную телефонную связь. Высшее руководство получило заранее закупленные спутниковые телефоны, в то время как другим министрам было поручено приобрести их в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что власти Израиля разослали гражданам инструкции на случай полномасштабной войны, призвав их быть готовыми к отключению энергии и к длительному пребыванию в бомбоубежищах.

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      Елизавета Мытарева
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