Израильским министрам на случай войны выдали спутниковые телефоны

Ynet: израильским министрам выдали спутниковые телефоны на случай начала войны

Израильским министрам выдали спутниковые телефоны на случай начала войны и отсутствия сотовой связи. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

«Министрам в правительстве — и не только членам кабинета — были розданы спутниковые телефоны в связи с возможными атаками Ирана по стране», — утверждается в публикации.

По данным портала, израильское правительство стремится «сделать все возможное», чтобы обеспечить бесперебойную телефонную связь. Высшее руководство получило заранее закупленные спутниковые телефоны, в то время как другим министрам было поручено приобрести их в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что власти Израиля разослали гражданам инструкции на случай полномасштабной войны, призвав их быть готовыми к отключению энергии и к длительному пребыванию в бомбоубежищах.

