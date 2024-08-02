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15:45, 2 августа 2024Мир

Израильтяне начали готовить бомбоубежища

CNN: Израиль разослал гражданам инструкции на случай полномасштабной войны

Фото: Ilan Assayag / JINI / Globallookpress.com

Власти Израиля разослали гражданам инструкции на случай полномасштабной войны. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Жители должны быть готовы к отключениям электроэнергии, которые могут продлиться несколько дней. Они также должны быть готовы оставаться в бомбоубежищах в течение нескольких дней», — приводится отрывок из предоставленного израильтянам документа.

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Все жители израильских городов в случае объявления тревоги должны иметь возможность добраться до бомбоубежищ за 90 секунд, подчеркивают местные власти.

По данным CNN, в израильской сети супермаркетов Victory продажи продуктов первой необходимости, в особенности консервов, круп, макарон, замороженного мяса, бутилированной воды и влажных салфеток, увеличились на 30 процентов.

Ранее стало известно, что курс израильского шекеля снизился почти на три процента. Падение нацвалюты произошло на фоне данных о возможности конфликта Ирана и Израиля.

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      Глеб Бажуткин
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