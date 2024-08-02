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13:44, 2 августа 2024Экономика

В Израиле упал шекель

Курс израильского шекеля упал почти на 3 % на фоне угрозы атаки со стороны Ирана
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Nir Elias / Reuters

Курс израильского шекеля снизился почти на три процента. Падение нацвалюты произошло на фоне данных о возможности конфликта Ирана на Израиль, связанной в свою очередь с результатами атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хании, произошедшей 31 июля.

Накануне событий за доллар давали примерно 3,71 шекеля, а согласно текущим данным торгов стоимость единицы американской валюты достигла 3,81 шекеля.

По данным СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести ответный удар по Израилю, при этом политологи отмечают, что Иран обязательно отомстит, но постарается сделать так, чтобы ответ не привел к широкомасштабной войне.

Тем временем крупнейшие авиакомпании США — United Airlines и Delta — отменили запланированные рейсы в Израиль по соображениям безопасности. Перевозчики объявили о приостановке перелетов «на фоне растущей напряженности с "Хезболлой" и Ираном и ожидания потенциальных крупномасштабных атак на государство в ближайшие дни».

Ранее стало известно, что только первые три месяца войны Израиля с ХАМАС привели к снижению ВВП страны почти на 20 процентов в годовом и более чем на пять процентов в квартальном выражении.

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      Дмитрий Воронин
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