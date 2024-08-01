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11:26, 1 августа 2024Путешествия

Крупнейшие авиакомпании США отменили рейсы в Израиль

United Airlines и Delta отменили рейсы в Израиль по соображениям безопасности

Фото: Mike Segar / Reuters

Крупнейшие авиакомпании США — United Airlines и Delta — отменили запланированные рейсы в Израиль по соображениям безопасности. Об этом пишет The Times of Israel.

В среду, 31 июля, перевозчики объявили о приостановке перелетов «на фоне растущей напряженности с "Хезболлой" и Ираном и ожидания потенциальных крупномасштабных атак на государство в ближайшие дни».

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Уточняется, что Delta отменила свои рейсы до 2 августа, а United — до 6 августа. Как сообщают израильские СМИ, из-за этого в Соединенных Штатах застряли десятки тысяч израильтян.

В источнике также говорится, что в понедельник, 29 июля, немецкая Lufthansa отменила два ночных рейса в Израиль из Франкфурта и Мюнхена. А Swiss International Air Lines и Eurowings объявили о приостановке всех рейсов в Ливан до 5 августа.

Ранее в США оценили готовность Ирана вступить в войну с Израилем. Газета The New York Times со ссылкой на источники из числа американских военных сообщила, что, несмотря на возмущение Ирана из-за атаки на главу политбюро движения ХАМАС Исмаила Ханию, руководство страны опасается начала военных действий.

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      Алина Черненко
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