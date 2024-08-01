В США оценили готовность Ирана вступить в войну с Израилем

NYT: американские военные считают, что Иран опасается войны с Израилем

Несмотря на возмущение Ирана из-за атаки на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию, руководство страны опасается начала войны с Израилем. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа американских военных.

«Один высокопоставленный военный офицер США сказал, что, хотя Иран должен быть ошеломлен из-за чрезвычайного провала в сфере безопасности, он также может опасаться ввязываться в полномасштабную войну с Израилем», — утверждается в публикации.

По данным издания, высшие должностные лица Пентагона считают, что атака на Ханию во время его пребывания в Тегеране провоцирует Иран на месть. Из-за этого американские военные были «ошеломлены» произошедшим. В публикации сообщается, что после получения данных о покушении на Ханию американские чиновники на протяжении дня связывались с представителями Израиля, Ливана, Ирака, Катара, Египта, Иордании и Саудовской Аравии, стараясь «не допустить эскалации насилия за пределы ограниченных ударов».

Ранее лидер кампании президента страны Масуда Пезешкиана Али Акбар Бехманеш заявил, что атака на Ханию стала «огромной пощечиной» для Ирана.