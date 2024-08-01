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08:26, 1 августа 2024Мир

В Иране атаку на Ханию назвали пощечиной для страны

Политик Бехманеш: атака на Ханию стала пощечиной для статуса Ирана
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Атака Израиля на главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Ханию стала пощечиной для статуса Ирана. Об этом заявил иранский политик, лидер кампании президента страны Масуда Пезешкиана Али Акбар Бехманеш, его цитирует The New York Times (NYT).

«Эта атака стала огромной пощечиной статусу Ирана в регионе», — заявил политик.

Бехманеш добавил, что атака на Ханию, которая произошла во время его пребывания в Иране, «унизила страну» и подорвала весь ее аппарат безопасности. Кроме того, по мнению политика, произошедшее показало, что у Тегерана «есть серьезные дыры в разведке».

Издание также приводит слова анонимного высокопоставленного американского чиновника, заявившего, что своей атакой Израиль не только отомстил за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, но и показал иранским лидерам, что они также находятся в зоне досягаемости израильских войск.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в качестве мести за Ханию.

Главы политбюро ХАМАС не стало ночью 31 июля в результате ракетного удара.

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      Елизавета Мытарева
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