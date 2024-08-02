Политолог оценил вероятность войны между Ираном и Израилем

Политолог Курбанов: Иран отомстит Израилю, но до войны не дойдет

Иран обязательно отомстит Израилю за ликвидацию главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании на территории страны, но постарается сделать так, чтобы ответ не привел к широкомасштабной войне. Об этом заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. Вероятность войны между странами он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников сообщила о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал ударить по Израилю в ответ на поражение Хании.

Политолог усомнился в том, что такой приказ был отдан, потому что Иран до сих пор не предпринял никаких ответных шагов.

«Иран ответит обязательно, потому что это их идея — нельзя не отвечать на вызов врага. Иран всегда реагировал. Напомним, как по американским базам в Ираке иранцы стреляли. Мы помним последние события, когда они стреляли по Израилю, они тоже тогда сказали, будем мстить, но сейчас, я думаю, это не делается, потому что нужный момент еще не настал. Иран в спешке ничего не делает, как израильтяне. Израиль-то ответственность на себя не берет, у Ирана конкретных доказательств нет», — высказался он.

По мнению Курбанова, Иран не собирается начинать широкомасштабную войну, так как знает, что на стороне противника окажется и Америка, и Великобритания, и Европа. Более того, этот конфликт может привести к третьей мировой, подчеркнул политолог.

Я думаю, Иран будет действовать решительно, больно будет бить, но ответа от Израиля не будет, потому что Израиль не хочет начинать широкомасштабную войну, Израиль хочет провоцировать, чтобы началась война [ливанского шиитского движения] "Хезболлы" и Ирана, и все мировое сообщество направить против агрессора, но Иран это прекрасно понимает. Иран постарается мирным путем это решить, конечно, и сделать все, чтобы войны не случилось Маис Курбанов политолог-иранист

31 июля в Иране в результате ракетного удара не стало главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом представители израильской армии отказались взять на себя ответственность за этот инцидент.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах заявлял, что ответственность за поражение Хании лежит на Израиле и США и что оно было согласовано с Вашингтоном. По его словам, удар по лидеру движения может привести к масштабной войне в Ближневосточном регионе, а США должны понимать степень ответственности за подобную эскалацию.

