Раскрыт урон Израиля от войны с ХАМАС

TOI: ВВП Израиля упал почти на 20 % в октябре-декабре из-за войны с ХАМАС

Затяжная война с палестинской радикальной группировкой ХАМАС привела к снижению ВВП Израиля почти на 20 процентов (на 19,4 процента) в годовом выражении по итогам четвертого квартала 2023 года. Об этом сообщает газета The Times of Israel (TOI) со ссылкой на предварительную оценку Центрального бюро статистики ближневосточной страны.

Начало войны с ХАМАС привело к самому резкому квартальному спаду экономики Израиля после апреля-июня 2020 года, когда ВВП страны упал почти на 30 процентов на фоне распространения коронавирусной пандемии. В квартальном выражении экономика Израиля сократилась на 5,2 процента в октябре-декабре 2023 года, уточнили эксперты.

На подобную динамику повлияли ряд факторов. К числу основных аналитики отнесли призыв 300 тысяч резервистов, которым пришлось покидать свои рабочие места, а также спонсируемое правительством строительство жилья для более чем 120 тысяч эвакуированных их северных и южных приграничных районов страны израильтян.

Кроме того, на усиление экономического кризиса также повлияло ограничение на въезд в Израиль для палестинских рабочих с Западного берега реки Иордан (контролируется движением ФАТХ, являющимся конкурентом ХАМАС). Последнее обстоятельство в итоге привело к усугублению кадрового дефицита в стране.

Ранее аналитики вашингтонского Института международных финансов (IIF) спрогнозировали замедление темпов роста мировой экономики с 3,1 процента в 2023 году до 2,4 процента по итогам 2024-го при негативном развитии конфликта между Израилем и ХАМАС. В свою очередь, при базовом развитии событий на Ближнем Востоке эксперты предсказали сокращение прироста глобального ВВП до 2,8 процента к концу декабря этого года.