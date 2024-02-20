Ущерб мировой экономики от кризиса в Красном море оценили

IIF: темпы роста мировой экономики могут замедлиться до 2,4 % в 2024 году

Кризис в Красном море, вызванный участившимися случаями ракетных атак по торговым судам со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла», может привести к замедлению темпов роста мировой экономики до 2,8 процента по итогам 2024 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков вашингтонского Института международных финансов (IIF).

Подобный сценарий эксперты сочли базовым. При негативном же развитии событий в акватории Красного моря темпы роста глобальной экономики могут замедлиться до 2,4 процента. Для сравнения, прирост мировой экономики в 2023 году эксперты оценили в 3,1 процента. Таким образом, при наихудшем сценарии показатель может сократиться на 0,7 процентных пункта (п.п.).

Базовый расклад предполагает, что интенсивность ракетных атак хуситов в среднесрочной перспективе снизится, а торговля через акваторию Красного моря возобновится в ближайшие месяцы. Негативный подразумевает затягивание боевых действий на Ближнем Востоке и превращение конфликта между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС в полномасштабную войну. В этом случае под угрозой срыва могут оказаться около 30 процентов мировых поставок нефти, что нанесет большой ущерб мировой экономике, пришли к выводу эксперты.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что из-за атак хуситов стоимость морских перевозок выросла на 400 процентов. При этом сроки доставки грузов между Европой и Азией увеличились в среднем на 10-15 дней.

В середине января советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде уточнил, что стоимость перевозки одной контейнера из Азии в Европу взлетела до более четырех тысяч долларов.