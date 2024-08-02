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20:32, 2 августа 2024Россия

Кара-Мурза прокомментировал освобождение из российской тюрьмы

Кара-Мурза заявил, что они с Яшиным не просили о помиловании
Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин (оба признаны Минюстом иноагентам) не просили о помиловании. Об этом Кара-Мурза заявил на пресс-конференции в Германии по итогам масштабного обмена заключенными между Россией и Западными странами.

По словам Кара-Мурзы, их согласия на обмен никто не спрашивал, и они въезжали в Германию по внутренним паспортам.

Яшин подтвердил это и рассказал, что за несколько дней до помилования отказался подписать прошение, а также написал заявление об отказе от обмена.

Масштабный обмен заключенным между Россией, США и несколькими европейскими странами состоялся 1 августа. Россия помимо Яшина и Кара-Мурзы передала Западу журналистов Эвана Гершкович и Алсу Курмашеву (признана в России иноагентом), бывшего морского пехотинца Пола Уилана, бывшего координатор отделения организации «Штабы Навального» (признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена в России) в Уфе Лилию Чанышеву (внесена в список террористов и экстремистов) и других. Всего были помилованы 13 человек, участвующие в обмене заключенными.

В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков.

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