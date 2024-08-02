Кара-Мурза рассказал о мыслях о смерти в тюрьме

Кара-Мурза заявил Байдену и семье, что был уверен в своей смерти в тюрьме

Освобожденный в рамках обмена заключенными Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом) в ходе телефонного разговора заявил своей семье и президенту США Джо Байдену, что был уверен в своей смерти в заключении. Видео разговора опубликовано в аккаунте американского лидера в социальной сети Х.

«Я был уверен, что умру в тюрьме», — заявил Кара-Мурза.

Он добавил, что не может поверить в свое освобождение. Кара-Мурза добавил, что ему кажется, что он спит «в своей камере в Омске, вместо того чтобы слышать» голос своих родных.

Телефонный разговор состоялся в Овальном кабинете Белого дома, где собрались родственники заключенных, освобожденных в рамках обмена. Во время беседы Кара-Мурза также поблагодарил американского лидера за состоявшийся обмен.