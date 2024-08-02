Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

Белый дом опубликовал кадры разговора Кара-Мурзы с Байденом

Белый дом опубликовал кадры разговора президента США Джо Байдена с освобожденным в рамках масштабного обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой(признан в России иноагентом) и другими участниками процесса. Соответствующее видео опубликовано в официальном аккаунте американского лидера в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Я был уверен, что буду в тюрьме до конца своих дней. Я не верю в то, что происходит (...) Но я хочу сказать, что вы проделали великолепную работу, спасли так много жизней. Вроде бы, нас 16 человек в этом самолете. Мне не кажется, что в мире найдется много более важных вещей, чем спасение человеческих жизней», — отметил помилованный.

Также на видеозаписи показаны родственники журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана и Алсу Курмашевой (признана иноагентом), которые находились в Овальном кабинете Белого дома и разговаривали с освобожденными по телефону.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.

