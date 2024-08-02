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10:49, 2 августа 2024Культура

Карди Би одновременно объявила о разводе и беременности

Рэперша Карди Би одновременно объявила о разводе и третьей беременности

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская рэперша Карди Би одновременно объявила о разводе и третьей беременности. Соответствующую публикацию она выложила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хип-хоп-исполнительница опубликовала фото, на котором заметен округлившийся живот. Это будет третий ребенок Карди Би. Певица также воспитывает дочь и сына от рэпера Offset.

«С каждым концом приходит новое начало! Я так благодарна, что провела этот сезон с тобой. Ты принес мне так много любви, жизни и, самое главное, возродил мою силу», — подписала Карди Би серию снимков. В тот же день представитель рэперши подтвердил СМИ информацию о разводе исполнительницы с Offset.

Ранее Карди Би прогулялась с сыном в коляске за сотни тысяч рублей. Певицу сфотографировали с коляской люксового бренда Dior с монограммой марки, стоимость которой составляет 4900 долларов.

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      Мария Рюрикова
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