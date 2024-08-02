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19:48, 2 августа 2024Мир

Ким Чен Ын врезался в дерево во время спасательной операции

Ким Чен Ын врезался на лодке в дерево во время спасательной операции

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын врезался на надувной лодке в дерево во время проведения спасательной операции в затопленных поселках. Соответствующее видео опубликовано газетой Times of India.

«В июле 2024 года редкая инспекция северокорейского лидера Ким Чен Ына пострадавших от наводнения районов в провинции Пхенан-Пукто становится вирусной в социальных сетях. Во время инспекции лодка Кима врезается в затопленное дерево, и он поправляет свою растрепанную прическу», — отмечается в материале издания.

Дополнительно известно, что потопление произошло в районах Синуйджу и Уиджу, где пострадали более четырех тысяч домов. Северокорейский лидер лично инспектирует ситуацию с паводками и принимает меры для их устранения.

22 августа 2023 года Ким Чен Ын залез в болото и намочил штаны, после чего раскритиковал чиновников из-за безответственного отношения к своим обязанностям. На опубликованных фотографиях лидер КНДР в рубашке и сандалиях стоит в болоте в окружении чиновников. Ким инспектировал восстановительные работы в Ансокских солончаках в уезде Ончхон, где проходило восстановление после затопления.

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      Максим Габриелян
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