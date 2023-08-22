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18:21, 22 августа 2023Мир

Ким Чен Ын залез в болото и промочил штаны

Лидер КНДР Ким Чен Ын намочил штаны в болоте и раскритиковал чиновников

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын залез в болото и намочил штаны, после чего раскритиковал чиновников из-за безответственного отношения к своим обязанностям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

На опубликованных фотографиях лидер КНДР в рубашке и сандалиях стоит в болоте в окружении чиновников. Ким инспектировал восстановительные работы в Ансокских солончаках в уезде Ончхон, где идет восстановление после затопления.

По итогам проверки лидер КНДР раскритиковал чиновников. По его словам, ущерб нанесен «из-за безответственности и расхлябанности бездельников, а не из-за стихийных бедствий».

Ким поручил силовикам найти виновных в случившемся и наказать «в партийном и юридическом плане».

Ранее Ким Чен Ын передал «боевой привет» правительству, армии и народу России, вставшим на защиту своей страны. Он также пожелал российскому лидеру Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в его ответственной работе.

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    Александр Слабиев
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