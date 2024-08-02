Кредитный рейтинг Украины понизили до уровня «выборочный дефолт»

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочный дефолт»

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD («выборочный дефолт»). Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Причиной такого шага стало отсутствие выплат по купонам украинских евробондов-2026. Агентство также указывает на негативные эффект от нового закона, который позволяет украинскому правительству приостанавливать выплаты по внешним займам.

Неделю назад Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C». В Fitch предполагают, что Киев не будет обслуживать внешний долг, в том числе выплачивать купоны по евробондам с погашением в 2026 году. В агентстве считают, что на Украине начался похожий на дефолт процесс.