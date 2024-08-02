Борющийся с неизлечимой болезнью Ларс фон Триер снимет новый фильм

Режиссер Ларс фон Триер с болезнью Паркинсона снимет первый с 2018 года фильм

Режиссер Ларс фон Триер, автор фильмов «Догвилль», «Антихрист» и других культовых картин, работает над новым проектом. Об этом в интервью итальянским СМИ сообщил его лучший друг — актер Стеллан Скарсгард.

«Сейчас, когда он получает лечение, ему становится все лучше с каждым днем. Настолько, что он уже работает над новым фильмом» — сообщил актер.

Сообщается, что к съемкам картины фон Триер может приступить уже в конце 2024 года. Сюжет и актерский состав новой ленты пока неизвестны.

В 2022 году на Венецианском кинофестивале прошла премьера третьего заключительного сезона сериала Триера «Королевство. Исход». В августе того же года стало известно, что у Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. После этого он заявил, что берет перерыв в карьере. Сам постановщик признавался, что хотел бы вернуться к съемкам новых фильмов, как только сможет побороть симптомы болезни.