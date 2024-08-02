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17:18, 2 августа 2024Моя страна

Леопард Валера устал и пошел отдохнуть

«Земля леопарда» опубликовала кадры с леопардом Валерой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jürgen & Christine Sohns / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Леопард Валера, обитающий на территории заповедника в России, прилег отдохнуть и попал в объектив фотловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Кажется, что красавец под номером Leo 15M очень устал от этой будничной суеты и решил, что пора отдохнуть», — говорится в подписи к снимкам, на которых запечатлен редкий хищник.

Сотрудники нацпарка рассказали, что леопарды являются интровертами, и компания им не нужна. «Так что большой кот с огромным наслаждением понежился в зеленой травке нацпарка, будто целую неделю ждал именно этого момента», — добавили там.

Ранее сообщалось, что в Приморье мужчина на автомобиле следовал за леопардом по дороге. Специалисты предупредили, что так делать нельзя, подобная ситуация небезопасна для обеих сторон. Во время преследования животное находится в стрессе и может агрессивно отреагировать на человека, а также попасть под машину.

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      Варвара Кошечкина
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