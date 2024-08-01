Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:10, 1 августа 2024Россия

Мужчина на автомобиле преследовал леопарда в Приморье

В Приморье водитель преследовал леопарда на дороге и подверг его стрессу

В Приморье мужчина на автомобиле следовал за леопардом по дороге. Об этом сообщила дирекция заповедников «Земля леопарда» в Telegram-канале.

Инцидент произошел под Уссурийском. На кадрах видно, как человек едет на машине, преследуя животное. Даже когда хищник переходит на другую полосу, водитель продолжает ехать за ним. Леопарду удается уйти, прыгнув в кусты.

Специалисты предупредили, что так делать нельзя, подобная ситуация небезопасна для обеих сторон. Во время преследования животное находится в стрессе и может агрессивно отреагировать на человека, а также попасть под машину.

В дирекции порекомендовали при встрече с леопардом притормозить и пропустить животное, соблюдая дистанцию не менее 20 метров, не привлекая внимание животного голосом. Кормить его тоже не стоит.

Ранее упитанный дальневосточный леопард потерся об острые скалы и попал на видео. Таким образом леопард оставил новую метку на местности, заявив остальным животным о себе. До этого на видео попал еще один дальневосточный леопард, грациозно поточивший когти о большое дерево в Приморье.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Киев заявил о планах сохранить «туман войны» в вопросе поставок F-16. Первые истребители уже прибыли на Украину

      Ученые обнаружили полезное для планеты свойство коры деревьев

      В МИД России понадеялись на принятие Украиной аргументов Ватикана

      Ветеран СВО в инвалидной коляске вышел на улицу просить милостыню

      Кузнецов объяснил переход в СКА

      В США рассказали об ответе России на появление F-16 на Украине

      Илон Маск обратил внимание на исчезновение Байдена

      Сумму исков Минобороны к Военно-строительной компании оценили

      Медведчук раскрыл судьбу западных спонсоров Зеленского

      Мужчина на автомобиле преследовал леопарда в Приморье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше