Мужчина на автомобиле преследовал леопарда в Приморье

В Приморье водитель преследовал леопарда на дороге и подверг его стрессу

В Приморье мужчина на автомобиле следовал за леопардом по дороге. Об этом сообщила дирекция заповедников «Земля леопарда» в Telegram-канале.

Инцидент произошел под Уссурийском. На кадрах видно, как человек едет на машине, преследуя животное. Даже когда хищник переходит на другую полосу, водитель продолжает ехать за ним. Леопарду удается уйти, прыгнув в кусты.

Специалисты предупредили, что так делать нельзя, подобная ситуация небезопасна для обеих сторон. Во время преследования животное находится в стрессе и может агрессивно отреагировать на человека, а также попасть под машину.

В дирекции порекомендовали при встрече с леопардом притормозить и пропустить животное, соблюдая дистанцию не менее 20 метров, не привлекая внимание животного голосом. Кормить его тоже не стоит.

Ранее упитанный дальневосточный леопард потерся об острые скалы и попал на видео. Таким образом леопард оставил новую метку на местности, заявив остальным животным о себе. До этого на видео попал еще один дальневосточный леопард, грациозно поточивший когти о большое дерево в Приморье.