Лишение жизни лидера ХАМАС сорвало переговоры по Газе

EFE: Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после лишения жизни Хании

Египет и Катар прервали переговоры с Израилем после лишения жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и на данный момент времени контакты полностью прерваны. Об этом сообщает испаноязычная версия телеканала CNN.

«Гнев среди лидеров ХАМАС в секторе Газа и за его пределами вместе с разочарованием посредников в связи с убийством Хании привели к срыву переговоров», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается со ссылкой на источники, что посредники убеждены в нежелании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху искать урегулирование конфликта. По их словам, он намерен до последнего вести боевые действия.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом надеется на продолжение переговоров и достижение перемирия. Он также выразил надежду на то, что ХАМАС и Израиль смогут сгладить противоречия в переговорном процессе.