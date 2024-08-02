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16:16, 2 августа 2024Мир

В Белом доме выразили надежду на прекращение огня между Израилем и ХАМАС

Белый дом: надеемся, Израиль и ХАМАС достигнут перемирия после атаки на Ханию

Фото: Amir Cohen / Reuters

Белый дом надеется, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС достигнут перемирия после атаки на главу политбюро движения Исмаила Ханию. Об этом заявил официальный представитель Белого Дома Джон Кирби в эфире CNN.

«Мы все еще верим, даже после сообщений об атаке на Ханию, что сделка о прекращении огня все еще возможна, что переговоры все еще достижимы, и мы будем работать в этом направлении», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома также выразил надежду на то, что ХАМАС и Израиль смогут сгладить противоречия в переговорном процессе. Он добавил, что расхождения во мнениях незначительны.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США провели переговоры с чиновниками из Израиля, Катара, Ирака и Саудовской Аравии по прекращению огня в секторе Газа после того, как Хания ушел из жизни в результате ракетного удара.

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      Елизавета Мытарева
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