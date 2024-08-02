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06:30, 2 августа 2024Мир

В Германии подняли вопрос о «черном списке» поддерживающих мир на Украине политиков

В ФРГ подняли вопрос о «черном списке» политиков, поддерживающих мир на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Член бундестага от Левой партии Гезине Летч подняла вопрос о существовании на Украине «черного списка» западных политиков, выступающих за мирные инициативы. Об этом говорится в обращении депутата к правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«По-прежнему ли на Украине ведутся "черные списки" людей, выступающих за прекращение огня между Россией и Украиной?» — говорилось в обращении Летч, в котором она также спросила правительство о предпринятых им мерах для беспрепятственного посещения Украины западными политиками, придерживающимися левых взглядов.

Ответ на запрос депутата предоставил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. Он подчеркнул, что у правительства нет информации о существовании подобных «черных списков», а также о предполагаемом запрете на въезд в Украину для левых депутатов.

«Федеральное правительство поддерживает депутатов бундестага Германии, которые используют имеющиеся в их распоряжении средства для поиска контактов с иностранными партнерами. Поездки депутатов имеют большое значение в условиях парламентской демократии. (...) Однако гарантии возможности въезда в Украину отсутствуют, поскольку территориальный суверенитет каждого государства подразумевает самостоятельное принятие решения о въезде на соответствующую территорию», — пояснил Баггер.

Ранее группа членов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняла вопрос о «командировках» немецких военных на Украину.

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      Кирилл Садовский
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