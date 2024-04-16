В Германии подняли вопрос о «командировках» немецких военных на Украину

Депутаты бундестага подняли вопрос о «командировках» военных ФРГ на Украину

Группа членов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняла вопрос о «командировках» немецких военных на Украину. Об этом говорится в обращении депутатов к правительству ФРГ. «Лента.ру» изучила текст письма.

«Военнослужащие бундесвера могут совершать служебные поездки внутри страны и за границу, за командировочные расходы которых они имеют право на компенсацию. Для возмещения командировочных расходов необходимо, чтобы командировка была "предварительно оформлена или одобрена письменно или в электронном виде, или имеется соответствующее распоряжение персонала"», — напомнили они.

В связи с этим они обратились к федеральному правительству с вопросом о подобных выездах военных бундесвера. «Имели ли место командировки военнослужащих бундесвера на Украину с 2020 года, и если да, то сколько их было?» — поинтересовались они.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею лидера Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск или инструкторов на территорию Украины.

Политик отметил, что обучение украинских бойцов западными военными непосредственно в республике гораздо быстрее и эффективнее, чем отправка бригад за рубеж. Кроме того, они должны получить боевой опыт на технике в полевых условиях, а не на базах в мирном государстве.

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.