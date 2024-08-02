Лукашенко рассказал о просьбе к Богу

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что просит у Бога хорошего здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что просит у Бога хорошего здоровья. Его слова приводит БЕЛТА.

Некоторые люди считают, что представители власти обязательно воруют, отметил Лукашенко. Как заявил белорусский лидер, любые обвинения нужно доказывать. Он также подчеркнул, что есть попытки популяризировать тему якобы ухудшения его здоровья. «Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал глава государства о просьбе.

Ранее Лукашенко, комментируя обвинения в коррупции, предложил оппозиции забрать его заграничные деньги. Затем он добавил, что брать нечего. По его словам, деньги невозможно в современном мире спрятать от чужих глаз, а мать учила его принципиально не брать чужого.