МИД Израиля возмутил приспущенный флаг Турции из-за гибели главы ХАМАС

Приспущенные флаги Турции в знак траура во всех дипмиссиях в Израиле возмутили МИД еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД Израиля вызовет представителя турецкого посольства для разъяснения ситуации. Также ему собираются вынести строгий выговор», — сообщает агентство.

Турция приспустила свои флаги в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме в знак скорби по главе политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур по всей стране.

Ранее Иран объявил всеобщий трехдневный траур с 31 июля по 2 августа в связи с гибелью Хании в Тегеране. Также Исламская республика подчеркнула, что совершенное убийство стало «еще одним преступлением Тель-Авива».

