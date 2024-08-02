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15:01, 2 августа 2024Мир

МИД Израиля возмутил приспущенный флаг Турции

МИД Израиля возмутил приспущенный флаг Турции из-за гибели главы ХАМАС

Фото: Emrah Gurel / AP

Приспущенные флаги Турции в знак траура во всех дипмиссиях в Израиле возмутили МИД еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«МИД Израиля вызовет представителя турецкого посольства для разъяснения ситуации. Также ему собираются вынести строгий выговор», — сообщает агентство.

Турция приспустила свои флаги в дипмиссиях страны в Израиле и в Восточном Иерусалиме в знак скорби по главе политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур по всей стране.

Ранее Иран объявил всеобщий трехдневный траур с 31 июля по 2 августа в связи с гибелью Хании в Тегеране. Также Исламская республика подчеркнула, что совершенное убийство стало «еще одним преступлением Тель-Авива».

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      Дарья Устьянцева
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