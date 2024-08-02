Микроквартиры в Москве оказались дороже нормальных

Квадратный метр в микроквартирах стоит на 16 % дороже, чем в обычных

Один квадратный метр в так называемых микроквартирах площадью до 28 «квадратов» обойдется в среднем в 442,8 тысячи рублей. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на главу компании Key Capital Ольгу Гусеву.

И такие квартиры оказались дороже обычных: средняя цена квадратного метра в более просторных студиях и «однушках» составляет 381,7 тысячи рублей. «То есть "квадрат" в сверхкомпактных квартирах стоит в среднем на 16 процентов дороже. Тем не менее за счет более доступной финальной стоимости варианты этого формата остаются привлекательными для клиентов», — указала Гусева. Еще она отметила, что в настоящее время каждая седьмая квартира в продаже в строящихся домах столицы имеет площадь менее 28 квадратных метров.

Ранее в силу вступило постановление, согласно которому строить такое микрожилье в столице больше нельзя. Минимальная площадь квартир ограничивается: не менее 28 квадратных метров для «однушек», а «двушки» не должны быть меньше 44 квадратных метров. При этом площадь балконов, лоджий, террас или тамбуров не учитывается. Трехкомнатные квартиры теперь не могут быть меньше 56 квадратных метров, а четырехкомнатные — меньше 70.