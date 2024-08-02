В Москве запретили строить маленькие квартиры

В Москве запретили строительство квартир меньше 28 квадратных метров

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому в столице запрещается строить маленькие квартиры. Оно вступило в силу.

Теперь минимальная площадь квартир ограничивается: не менее 28 квадратных метров для «однушек», а «двушки» не должны быть меньше 44 квадратных метров. При этом, площадь балконов, лоджий, террас или тамбуров не учитывается. Трехкомнатные квартиры теперь не могут быть меньше 56 квадратных метров, а четырехкомнатные — меньше 70.

В мае президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 квадратных метра на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036-му.

Площадь одной из самых маленьких квартир в столице — 14,1 квадратного метра. Жилье находится на территории Новой Москвы. А в Западном Дегунино. Там есть студия без отделки площадью 15,7 «квадрата».