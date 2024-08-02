Министерство финансов Эстонии объяснило направление денег на сауну и гольф

Минфин Эстонии объяснило направление на сауну и гольф средств ЕС

Министерство финансов Эстонии объяснило направление на мастер-классы по эстонской сауне и чемпионаты по диск-гольфу средств, выделенных фондом Евросоюза (ЕС), передает ERR.

Как пишет издание, европейский фонд Just Transition Fund (JTF) выделил пострадавшему от перехода к климатической нейтральности эстонскому уезду Ида-Вирумаа 340 миллионов евро, 111 тысяч из которых были направлены на организацию мастер-классов по культуре эстонской сауны, проведение чемпионатов по диск-гольфу, развитие центра по метанию топоров и на марафон танцев.

«Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта», — заявила представитель министерства финансов Ирина Сацута. По ее словам, региональные инициативы позволяют жителям участвовать в процессе климатического перехода собственными инициативами.

Ранее стало известно, что Эстония будет выдавать вид на жительство (ВНЖ) украинцам, даже если у них просрочен паспорт из-за необновления военно-учетных данных. ERR отмечает, что украинское посольство в Эстонии недовольно подобным решением, поскольку обновить просроченный паспорт украинцы могут, только если предоставят военно-учетные данные.